Ще 550 окупантів, 8 танків і понад 30 артсистем: Генштаб оновив втрати Росії

Українські військові продовжують завдавати російським окупантам суттєвих втрат у живій силі та техніці. Так, Сили оборони за добу ліквідували ще 550 загарбників, а також знищили 8 танків, 33 артсистеми та 17 безпілотників ворога.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.23 орієнтовно склали:
Як зазначається в ранковому зведенні Генштабу 12 вересня, минулої доби на фронтах сталося 30 бойових зіткнень. Сили оборони на Мелітопольському напрямку продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці. Натомість російські загарбники намагаються відновлювати свої підрозділи, продовжуючи численні штурмові дії позицій наших військ.
Авіація ЗСУ завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки військ РФ
Підрозділами ракетних військ та артилерії та безпілотних систем Сил оборони було уражено 12 артилерійських засобів, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 пункт управління та 1 склад боєприпасів ворога.
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