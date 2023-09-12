Ще 550 окупантів, 8 танків і понад 30 артсистем: Генштаб оновив втрати Росії

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 269 760 (+550) осіб ліквідовано,

танків - 4568 (+8) од.,

бойових броньованих машин - 8778 (+11) од.,

артилерійських систем - 5872 (+33) од.,

РСЗВ - 764 (+4) од.,

засоби ППО - 515 (+3) од.,

літаків - 315 од.,

вертольотів - 316 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4645 (+17) од.,

крилаті ракети - 1455 од.,

кораблі/катери - 19 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8413 (+43) од.,

спеціальна техніка - 881 (+4) од.

Ситуація на фронті

Як зазначається в ранковому зведенні Генштабу 12 вересня, минулої доби на фронтах сталося 30 бойових зіткнень. Сили оборони на Мелітопольському напрямку продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці. Натомість російські загарбники намагаються відновлювати свої підрозділи, продовжуючи численні штурмові дії позицій наших військ.

Авіація ЗСУ завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки військ РФ

Підрозділами ракетних військ та артилерії та безпілотних систем Сил оборони було уражено 12 артилерійських засобів, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 пункт управління та 1 склад боєприпасів ворога.