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Еще 550 оккупантов, 8 танков и свыше 30 артсистем: Генштаб обновил потери России

Фото: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских оккупантов (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные продолжают наносить российских оккупантам существенные потери в живой силе и технике. Так, Силы обороны за сутки ликвидировали еще 550 захватчиков, а также уничтожили 8 танков, 33 артсистемы и 17 беспилотников врага.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 269760 (+550) человек ликвидировано,
  • танков - 4568 (+8) ед.,
  • боевых бронированных машин - 8778 (+11) ед.,
  • артиллерийских систем - 5872 (+33) ед.,
  • РСЗО - 764 (+4) ед.,
  • средства ПВО - 515 (+3) ед.,
  • самолетов - 315 ед.,
  • вертолетов - 316 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4645 (+17) ед.,
  • крылатые ракеты - 1455 ед.,
  • корабли /катера - 19 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8413 (+43) ед.,
  • специальная техника - 881 (+4) ед.

Ситуация на фронте

Как отмечается в утренней сводке Генштаба 12 сентября, за прошедшие сутки на фронтах произошло 30 боевых столкновений. Силы обороны на Мелитопольском направлении продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике. Вместе с тем российские захватчики пытаются восстанавливать свои подразделения, продолжая многочисленные штурмовые действия позиций наших войск.

Авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники войск РФ

Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Сил обороны были поражены 12 артиллерийских средств, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 пункт управления и 1 склад боеприпасов врага.

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