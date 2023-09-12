Еще 550 оккупантов, 8 танков и свыше 30 артсистем: Генштаб обновил потери России

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.09.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 269760 (+550) человек ликвидировано,

танков - 4568 (+8) ед.,

боевых бронированных машин - 8778 (+11) ед.,

артиллерийских систем - 5872 (+33) ед.,

РСЗО - 764 (+4) ед.,

средства ПВО - 515 (+3) ед.,

самолетов - 315 ед.,

вертолетов - 316 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4645 (+17) ед.,

крылатые ракеты - 1455 ед.,

корабли /катера - 19 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 8413 (+43) ед.,

специальная техника - 881 (+4) ед.

Ситуация на фронте

Как отмечается в утренней сводке Генштаба 12 сентября, за прошедшие сутки на фронтах произошло 30 боевых столкновений. Силы обороны на Мелитопольском направлении продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике. Вместе с тем российские захватчики пытаются восстанавливать свои подразделения, продолжая многочисленные штурмовые действия позиций наших войск.

Авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники войск РФ

Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Сил обороны были поражены 12 артиллерийских средств, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 пункт управления и 1 склад боеприпасов врага.