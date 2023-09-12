Еще 550 оккупантов, 8 танков и свыше 30 артсистем: Генштаб обновил потери России

Украинские военные продолжают наносить российских оккупантам существенные потери в живой силе и технике. Так, Силы обороны за сутки ликвидировали еще 550 захватчиков, а также уничтожили 8 танков, 33 артсистемы и 17 беспилотников врага.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.09.23 ориентировочно составили:
Как отмечается в утренней сводке Генштаба 12 сентября, за прошедшие сутки на фронтах произошло 30 боевых столкновений. Силы обороны на Мелитопольском направлении продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике. Вместе с тем российские захватчики пытаются восстанавливать свои подразделения, продолжая многочисленные штурмовые действия позиций наших войск.
Авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники войск РФ
Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Сил обороны были поражены 12 артиллерийских средств, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 пункт управления и 1 склад боеприпасов врага.
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