Ще 51 артсистема, дві РСЗВ і близько 1200 загарбників. Втрати РФ за добу

Нагадаємо, росіяни активно просуваються на Покровському напрямку в Донецькій області. За минулу добу неспокійно було і на південному плацдармі фронту, але противник успіху не мав.

Загалом упродовж минулої доби на фронті було зафіксовано 96 бойових зіткнень.

Також минулої ночі агресор атакував південні та центральні області України ударними дронами "Шахед".

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