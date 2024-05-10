Ще 47 артсистем і майже тисяча окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ в Україні

Сили оборони України за добу ліквідували ще 980 російських окупантів, таким чином загальні втрати росармії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгення склали вже близько 479 710 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 47 артсистем противника.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 10.05.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, сьогодні у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 10 травня поінформували, що на фронті протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. У військовому командуванні зазначили, що ворог продовжує тиснути на Сили оборони на двох напрямках у Донецькій області.
Також у Генштабі повідомили, що протягом доби авіація та підрозділи ракетних військ ЗСУ завдали ударів по 1 радіолокаційній станції, 2 складах боєприпасів, 1 засобу протиповітряної оборони та 17 районах зосередження особового складу окупантів.
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