Ще 47 артсистем і майже тисяча окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 10.05.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 479710 (+980) осіб ліквідовано;

танків - 7434 (+5) од.;

бойових броньованих машин - 14313 (+32) од.;

артилерійських систем - 12387 (+47) од.;

РСЗВ - 1062 (+4) од.;

засоби ППО - 795 (+2) од.;

літаків - 349 од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9826 (+51) од.;

крилаті ракети - 2192 од.;

кораблі/катери - 26 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 16691 (+73) од.;

спеціальна техніка - 2031 (+4) од.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, сьогодні у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 10 травня поінформували, що на фронті протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. У військовому командуванні зазначили, що ворог продовжує тиснути на Сили оборони на двох напрямках у Донецькій області.

Також у Генштабі повідомили, що протягом доби авіація та підрозділи ракетних військ ЗСУ завдали ударів по 1 радіолокаційній станції, 2 складах боєприпасів, 1 засобу протиповітряної оборони та 17 районах зосередження особового складу окупантів.