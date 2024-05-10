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Ще 47 артсистем і майже тисяча окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ в Україні

Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України за добу ліквідували ще 980 російських окупантів, таким чином загальні втрати росармії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгення склали вже близько 479 710 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 47 артсистем противника.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 10.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 479710 (+980) осіб ліквідовано;
  • танків - 7434 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 14313 (+32) од.;
  • артилерійських систем - 12387 (+47) од.;
  • РСЗВ - 1062 (+4) од.;
  • засоби ППО - 795 (+2)  од.;
  • літаків - 349 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9826 (+51) од.;
  • крилаті ракети - 2192 од.;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 16691 (+73) од.;
  • спеціальна техніка - 2031 (+4) од.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, сьогодні у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 10 травня поінформували, що на фронті протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. У військовому командуванні зазначили, що ворог продовжує тиснути на Сили оборони на двох напрямках у Донецькій області.

Також у Генштабі повідомили, що протягом доби авіація та підрозділи ракетних військ ЗСУ завдали ударів по 1 радіолокаційній станції, 2 складах боєприпасів, 1 засобу протиповітряної оборони та 17 районах зосередження особового складу окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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