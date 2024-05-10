Еще 47 артсистем и почти тысяча оккупантов: Генштаб ВСУ обновил потери РФ в Украине

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 980 российских оккупантов, таким образом общие потери росармии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 479 710 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 47 артсистем противника.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.05.24 ориентировочно составили:
Напомним, сегодня в Генштабе ВСУ в утренней сводке 10 мая проинформировали, что на фронте за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. В военном командовании отметили, что враг продолжает давить на Силы обороны по двум направлениям в Донецкой области.
Также в Генштабе сообщили, что в течение суток авиация и подразделения ракетных войск ВСУ нанесли удары по 1 радиолокационной станции, 2 складам боеприпасов, 1 средству противовоздушной обороны и 17 районам сосредоточения личного состава оккупантов.
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