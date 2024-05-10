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Еще 47 артсистем и почти тысяча оккупантов: Генштаб ВСУ обновил потери РФ в Украине

Фото: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 980 российских оккупантов, таким образом общие потери росармии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 479 710 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 47 артсистем противника.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 479710 (+980) человек ликвидировано;
  • танков - 7434 (+5) ед.;
  • боевых бронированных машин - 14313 (+32) ед.;
  • артиллерийских систем - 12387 (+47) ед.;
  • РСЗО - 1062 (+4) ед.;
  • средства ПВО - 795 (+2) ед.;
  • самолетов - 349 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9826 (+51) ед.;
  • крылатые ракеты - 2192 ед.;
  • корабли/катера - 26 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16691 (+73) ед.;
  • специальная техника - 2031 (+4) ед.

Ситуация на фронте

Напомним, сегодня в Генштабе ВСУ в утренней сводке 10 мая проинформировали, что на фронте за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. В военном командовании отметили, что враг продолжает давить на Силы обороны по двум направлениям в Донецкой области.

Также в Генштабе сообщили, что в течение суток авиация и подразделения ракетных войск ВСУ нанесли удары по 1 радиолокационной станции, 2 складам боеприпасов, 1 средству противовоздушной обороны и 17 районам сосредоточения личного состава оккупантов.

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