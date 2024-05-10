Еще 47 артсистем и почти тысяча оккупантов: Генштаб ВСУ обновил потери РФ в Украине

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.05.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 479710 (+980) человек ликвидировано;

танков - 7434 (+5) ед.;

боевых бронированных машин - 14313 (+32) ед.;

артиллерийских систем - 12387 (+47) ед.;

РСЗО - 1062 (+4) ед.;

средства ПВО - 795 (+2) ед.;

самолетов - 349 ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9826 (+51) ед.;

крылатые ракеты - 2192 ед.;

корабли/катера - 26 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 16691 (+73) ед.;

специальная техника - 2031 (+4) ед.

Ситуация на фронте

Напомним, сегодня в Генштабе ВСУ в утренней сводке 10 мая проинформировали, что на фронте за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. В военном командовании отметили, что враг продолжает давить на Силы обороны по двум направлениям в Донецкой области.

Также в Генштабе сообщили, что в течение суток авиация и подразделения ракетных войск ВСУ нанесли удары по 1 радиолокационной станции, 2 складам боеприпасов, 1 средству противовоздушной обороны и 17 районам сосредоточения личного состава оккупантов.