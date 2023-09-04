Ще 460 окупантів, 14 ББМ і катер: Генштаб ЗСУ оновив втрати Росії

Українські військові ліквідували минулої доби ще 460 російських загарбників, таким чином загальні втрати Росармії в нашій країні перевищили в живій силі 265 тисяч. Також Силі оборони потопили ворожий катер, знищили 14 броньовиків та збили 37 дронів.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на оновлені дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 04.09.23 орієнтовно склали:
Як розповіли в Генштабі ЗСУ вересня в ранковому зведенні, минулої доби сталося 30 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямі, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Авіація ЗСУ завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 - по зенітно-ракетних комплексах противника.
Крім того, наші підрозділи ракетних військ та артилерії минулої доби вразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 1 ЗРК противника.
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