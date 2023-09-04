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Еще 460 оккупантов, 14 ББМ и катер: Генштаб ВСУ обновил потери России

Фото: Генштаб ВСУ обновил потери российских захватчиков за сутки (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные ликвидировали за прошедшие сутки еще 460 российских захватчиков, таким образом общие потери Росармии в нашей стране превысили в живой силе 265 тысяч. Также Сили обороны потопили вражеский катер, уничтожили 14 броневиков и сбили 37 дронов.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на обновленные данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 265120 (+460) человек ликвидировано,
  • танков - 4480 (+4) ед.,
  • боевых бронированных машин - 8663 (+14) ед.,
  • артиллерийских систем - 5611 (+29) ед.,
  • РСЗО - 741 (+2) ед.,
  • средства ПВО - 503 (+1) ед.,
  • самолетов - 315 ед.,
  • вертолетов - 316 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4481 (+37) ед.,
  • крылатые ракеты - 1447 ед.,
  • корабли /катера - 19 (+1) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8149 (+47) ед.,
  • специальная техника - 847 (+6) ед.

Ситуация на фронте на утро

Как рассказали в Генштабе ВСУ  сентября в утренней сводке, за прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений. Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. 

Авиация ВСУ нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Кроме того, наши подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях и 1 ЗРК противника.

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