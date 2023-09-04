Еще 460 оккупантов, 14 ББМ и катер: Генштаб ВСУ обновил потери России

Украинские военные ликвидировали за прошедшие сутки еще 460 российских захватчиков, таким образом общие потери Росармии в нашей стране превысили в живой силе 265 тысяч. Также Сили обороны потопили вражеский катер, уничтожили 14 броневиков и сбили 37 дронов.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на обновленные данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.09.23 ориентировочно составили:
Как рассказали в Генштабе ВСУ сентября в утренней сводке, за прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений. Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Авиация ВСУ нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника.
Кроме того, наши подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях и 1 ЗРК противника.
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