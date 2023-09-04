Еще 460 оккупантов, 14 ББМ и катер: Генштаб ВСУ обновил потери России

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.09.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 265120 (+460) человек ликвидировано,

танков - 4480 (+4) ед.,

боевых бронированных машин - 8663 (+14) ед.,

артиллерийских систем - 5611 (+29) ед.,

РСЗО - 741 (+2) ед.,

средства ПВО - 503 (+1) ед.,

самолетов - 315 ед.,

вертолетов - 316 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4481 (+37) ед.,

крылатые ракеты - 1447 ед.,

корабли /катера - 19 (+1) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 8149 (+47) ед.,

специальная техника - 847 (+6) ед.

Ситуация на фронте на утро

Как рассказали в Генштабе ВСУ сентября в утренней сводке, за прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений. Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация ВСУ нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Кроме того, наши подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях и 1 ЗРК противника.