Ще 450 окупантів і понад 40 дронів: Генштаб оновив втрати Росії в Україні

Сили оборони продовжують завдавати російським окупантам суттєвих втрат у живій силі та техніці. Так, бійці ЗСУ ліквідували за добу ще 450 загарбників, знищили 13 танків, 47 артсистем та 41 БПЛА противника.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 04.10.23 орієнтовно склали:
За даними ранкового зведення Генерального штабу ЗСУ, минулої доби на фронтах сталося 43 бойові зіткнення. Українські військові під час наступальних операцій мають успіхи в районі Роботине на Мелітопольському напрямку та в районах Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку.
Авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ ЗСУ завдано поразки по 3 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 21 артилерійському засобу окупантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.