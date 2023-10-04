Еще 450 оккупантов и более 40 дронов: Генштаб обновил потери России в Украине

Силы обороны продолжают наносить российским оккупантам существенные потери в живой силе и технике. Так, бойцы ВСУ ликвидировали за сутки еще 450 захватчиков, уничтожили 13 танков, 47 артсистем и 41 БПЛА противника.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.10.23 ориентировочно составили:
Согласно данным утренней сводки Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронтах произошло 43 боевых столкновений. Украинские военные в ходе наступательных операций имеют успехи в районе Работино на Мелитопольском направлении и в районах Клещиевки и Андреевки на Бахмутском направлении.
Авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск ВСУ нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 21 артиллерийскому средству оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.