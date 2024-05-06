Ще 38 артсистем і понад тисяча загарбників: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії в Україні

Сили оборони України ліквідували за добу ще 1040 російських окупантів, таким чином загальні втрати росармії в особовому складі з початку повномасштабного вторгення склали вже близько 475 300 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 5 танків, 34 ББМ та 38 артсистем ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 06.05.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, раніше сьогодні у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 6 травня повідомляли, що протягом минулої доби на фронті відбулося 125 бойових зіткнень.
У військовому командуванні зазначили, що російські окупанти, зокрема, тиснуть на Сили оборони України на трьох напрямках у Донецькій області.
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