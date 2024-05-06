UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ще 38 артсистем і понад тисяча загарбників: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії в Україні

Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України ліквідували за добу ще 1040 російських окупантів, таким чином загальні втрати росармії в особовому складі з початку повномасштабного вторгення склали вже близько 475 300 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 5 танків, 34 ББМ та 38 артсистем ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 06.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 475300 (+1040) осіб ліквідовано;
  • танків - 7380 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 14213 (+34) од.;
  • артилерійських систем - 12250 (+38) од.;
  • РСЗВ - 1057 од.;
  • засоби ППО - 791 (+1) од.;
  • літаків - 349 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9683 (+47) од.;
  • крилаті ракети - 2148 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 16477 (+59) од.;
  • спеціальна техніка - 2008 (+6) од.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше сьогодні у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 6 травня повідомляли, що протягом минулої доби на фронті відбулося 125 бойових зіткнень.

У військовому командуванні зазначили, що російські окупанти, зокрема, тиснуть на Сили оборони України на трьох напрямках у Донецькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУВійна в Україні