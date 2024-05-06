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Еще 38 артсистем и более тысячи захватчиков: Генштаб ВСУ обновил потери росармии в Украине

Фото: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских оккупантов (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины ликвидировали в сутки еще 1040 российских оккупантов, таким образом общие потери росармии в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили уже около 475 300 солдат. Также воины ВСУ уничтожили пять танков, 34 ББМ и 38 артсистем врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 475300 (+1040) человек ликвидировано;
  • танков - 7380 (+5) ед.;
  • боевых бронированных машин - 14213 (+34) ед.;
  • артиллерийских систем - 12250 (+38) ед.;
  • РСЗО - 1057 ед.;
  • средства ПВО - 791 (+1) ед.;
  • самолетов - 349 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9683 (+47) ед.;
  • крылатые ракеты - 2148 (+1) ед.;
  • корабли/катера - 26 ед;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16477 (+59) ед;
  • специальная техника - 2008 (+6) ед.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее сегодня в Генштабе ВСУ в утренней сводке 6 мая сообщали, что за прошедшие сутки на фронте произошло 125 боевых столкновений.

В военном командовании отметили, что российские оккупанты, в частности, давят на Силы обороны Украины на трех направлениях в Донецкой области.

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