Еще 38 артсистем и более тысячи захватчиков: Генштаб ВСУ обновил потери росармии в Украине

Силы обороны Украины ликвидировали в сутки еще 1040 российских оккупантов, таким образом общие потери росармии в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили уже около 475 300 солдат. Также воины ВСУ уничтожили пять танков, 34 ББМ и 38 артсистем врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.05.24 ориентировочно составили:
Напомним, ранее сегодня в Генштабе ВСУ в утренней сводке 6 мая сообщали, что за прошедшие сутки на фронте произошло 125 боевых столкновений.
В военном командовании отметили, что российские оккупанты, в частности, давят на Силы обороны Украины на трех направлениях в Донецкой области.
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