Ще 340 окупантів і 34 артсистем. Генштаб поновив втрати військ РФ в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 29.09.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 277 660 (+340) осіб ліквідовано,

танків - 4687 (+8) од.

бойових броньованих машин - 8972 (+10) од.

артилерійських систем - 6409 (+34) од.

РСЗВ - 794 (+1) од.

засоби ППО - 536 (+1) од.

літаків - 315 од.,

вертольотів - 316 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4991 (+34) од.,

крилаті ракети - 1529 од.

кораблі/катери - 20 од.,

підводні човни - 1 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8836 (+21) од.

спеціальна техніка - 930 (+1).

Ситуація на фронті

Як поінформували в Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 29 вересня, на фронтах минулої доби сталося 21 бойове зіткнення. Українські воїни продовжують ведення оборони на сході та півдні країни, наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку.

Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 удар по ЗРК та 2 - по станціях РЕБ противника. Також було знищено 2 розвідувальні БПЛА оперативно-тактичного рівня окупантів.

Підрозділами ракетних військ ЗСУ було уражено 1 ЗРК, 11 артилерійських засобів та склад боєприпасів противника.