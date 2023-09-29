Еще 340 оккупантов и 34 артсистем. Генштаб обновил потери войск РФ в Украине

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 340 российских оккупантов, таким образом увеличив общие потери армии захватчиков в живой силе до 277660 солдат. Также бойцы ВСУ уничтожили еще 8 танков, 10 ББП и 34 артсистемы врага.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.09.23 ориентировочно составили:
Как проинформировали в Генштабе ВСУ в утренней сводке 29 сентября, на фронтах за прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение. Украинские воины продолжают ведение обороны на востоке и юге страны, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.
Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 удар по ЗРК и 2 - по станциям РЭБ противника. Также были уничтожены 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня оккупантов.
Подразделениями ракетных войск ВСУ поражен 1 ЗРК, 11 артиллерийских средств и состав боеприпасов противника.
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