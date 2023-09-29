Еще 340 оккупантов и 34 артсистем. Генштаб обновил потери войск РФ в Украине

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.09.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 277660 (+340) человек ликвидировано,

танков - 4687 (+8) ед.

боевых бронированных машин - 8972 (+10) ед.

артиллерийских систем - 6409 (+34) ед.

РСЗО - 794 (+1) ед.

средства ПВО - 536 (+1) ед.

самолетов - 315 ед.,

вертолетов - 316 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4991 (+34) ед.,

крылатые ракеты - 1529 ед.

корабли/катера - 20 ед.,

подводные лодки - 1 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 8836 (+21) ед.

специальная техника - 930 (+1).

Ситуация на фронте

Как проинформировали в Генштабе ВСУ в утренней сводке 29 сентября, на фронтах за прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение. Украинские воины продолжают ведение обороны на востоке и юге страны, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 удар по ЗРК и 2 - по станциям РЭБ противника. Также были уничтожены 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня оккупантов.

Подразделениями ракетных войск ВСУ поражен 1 ЗРК, 11 артиллерийских средств и состав боеприпасов противника.