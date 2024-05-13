Ще 31 танк та понад 1700 окупантів за добу: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії

Українські захисники за добу ліквідували ще 1740 російських загарбників, тож загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку повномасштабного вторгення збільшилися до близько 484 030 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 31 танк та 42 ББМ противника.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 13.05.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ сьогодні, 13 травня, після опівночі повідомили, що на Харківському напрямку обстановка залишається складною та динамічно змінюється. Так, зараз ведуться бої за Вовчанськ. У військовому командуванні зазначили, що ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів та не рахується із власними втратами.
Додамо, перед тим у вечірньому зведенні Генштабу 12 травня вказувалося, що протягом доби на фронті було зафіксовано 146 бойових зіткнень.
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