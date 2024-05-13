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Ще 31 танк та понад 1700 окупантів за добу: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії

Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українські захисники за добу ліквідували ще 1740 російських загарбників, тож загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку повномасштабного вторгення збільшилися до близько 484 030 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 31 танк та 42 ББМ противника.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 13.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 484030 (+1740) осіб ліквідовано;
  • танків - 7485 (+31) од.;
  • бойових броньованих машин - 14417 (+42) од.;
  • артилерійських систем - 12487 (+15) од.;
  • РСЗВ - 1070 (+4) од.;
  • засоби ППО - 797 од.;
  • літаків - 350 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9936 (+26) од.;
  • крилаті ракети - 2197 (+3) од.;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 16878 (+59) од.;
  • спеціальна техніка - 2048 (+6) од.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ сьогодні, 13 травня, після опівночі повідомили, що на Харківському напрямку обстановка залишається складною та динамічно змінюється. Так, зараз ведуться бої за Вовчанськ. У військовому командуванні зазначили, що ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів та не рахується із власними втратами.

Додамо, перед тим у вечірньому зведенні Генштабу 12 травня вказувалося, що протягом доби на фронті було зафіксовано 146 бойових зіткнень.

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