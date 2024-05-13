Ще 31 танк та понад 1700 окупантів за добу: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 13.05.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 484030 (+1740) осіб ліквідовано;

танків - 7485 (+31) од.;

бойових броньованих машин - 14417 (+42) од.;

артилерійських систем - 12487 (+15) од.;

РСЗВ - 1070 (+4) од.;

засоби ППО - 797 од.;

літаків - 350 од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9936 (+26) од.;

крилаті ракети - 2197 (+3) од.;

кораблі/катери - 26 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 16878 (+59) од.;

спеціальна техніка - 2048 (+6) од.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ сьогодні, 13 травня, після опівночі повідомили, що на Харківському напрямку обстановка залишається складною та динамічно змінюється. Так, зараз ведуться бої за Вовчанськ. У військовому командуванні зазначили, що ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів та не рахується із власними втратами.

Додамо, перед тим у вечірньому зведенні Генштабу 12 травня вказувалося, що протягом доби на фронті було зафіксовано 146 бойових зіткнень.