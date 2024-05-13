Еще 31 танк и более 1700 оккупантов за сутки: Генштаб ВСУ обновил потери росармии

Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 1740 российских захватчиков, так что общие потери вражеской армии в личном составе с начала полномасштабного вторжения увеличились до около 484 030 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 31 танк и 42 ББМ противника.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.05.24 ориентировочно составили:
Напомним, в Генеральном штабе ВСУ сегодня, 13 мая, после полуночи сообщили, что на Харьковском направлении обстановка остается сложной и динамично меняется. Да, сейчас ведутся бои за Волчанск. В военном командовании отметили, что враг задействовал значительные силы для ведения наступления на город в составе до 5 батальонов и не считается с потерями.
Добавим, перед тем в вечерней сводке Генштаба 12 мая указывалось, что за сутки на фронте было зафиксировано 146 боевых столкновений.
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