Ще 20 танків і понад тисяча окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ в Україні

Українські захисники ліквідували за добу ще 1030 російських загарбників, таким чином загальні втрати армії противника в особовому складі з початку широкомасштабного вторгення склали вже близько 470 870 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 20 танків ворога.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 02.05.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, перед тим у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 2 травня повідомляли, що протягом минулої доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення.
У військовому командуванні розповіли, що авіація та підрозділи ракетних військ ЗСУ завдали ураження по 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БпЛА та по 8 районах зосередження особового складу противника.
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