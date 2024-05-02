Еще 20 танков и более тысячи оккупантов: Генштаб ВСУ обновил потери РФ в Украине

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.05.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 470870 (+1030) человек ликвидировано;

танков - 7332 (+20) ед;

боевых бронированных машин - 14096 (+29) ед.;

артиллерийских систем - 12044 (+20) ед.;

РСЗО - 1053 ед.;

средства ПВО - 784 (+4) ед.;

самолетов - 348 ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9561 (+23) ед.;

крылатые ракеты - 2126 ед.;

корабли/катера - 26 ед;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 16224 (+49) ед;

специальная техника - 1988 (+8) ед.

Ситуация на фронте

Напомним, перед тем в Генштабе ВСУ в утренней сводке 2 мая сообщали, что за прошедшие сутки на фронте произошло 121 боевое столкновение.

В военном командовании рассказали, что авиация и подразделения ракетных войск ВСУ нанесли удары по 1 пункту управления, 1 наземной станции управления БПЛА и по 8 районам сосредоточения личного состава противника.