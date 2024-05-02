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Еще 20 танков и более тысячи оккупантов: Генштаб ВСУ обновил потери РФ в Украине

Фото: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских оккупантов (facebook.com/easternforce)
Автор: Владимир Костырин

Украинские защитники ликвидировали за сутки еще 1030 российских захватчиков, таким образом, общие потери армии противника в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 470 870 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 20 танков врага.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 470870 (+1030) человек ликвидировано;
  • танков - 7332 (+20) ед;
  • боевых бронированных машин - 14096 (+29) ед.;
  • артиллерийских систем - 12044 (+20) ед.;
  • РСЗО - 1053 ед.;
  • средства ПВО - 784 (+4) ед.;
  • самолетов - 348 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9561 (+23) ед.;
  • крылатые ракеты - 2126 ед.;
  • корабли/катера - 26 ед;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16224 (+49) ед;
  • специальная техника - 1988 (+8) ед.

Ситуация на фронте

Напомним, перед тем в Генштабе ВСУ в утренней сводке 2 мая сообщали, что за прошедшие сутки на фронте произошло 121 боевое столкновение.

В военном командовании рассказали, что авиация и подразделения ракетных войск ВСУ нанесли удары по 1 пункту управления, 1 наземной станции управления БПЛА и по 8 районам сосредоточения личного состава противника.

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