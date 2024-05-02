Еще 20 танков и более тысячи оккупантов: Генштаб ВСУ обновил потери РФ в Украине

Украинские защитники ликвидировали за сутки еще 1030 российских захватчиков, таким образом, общие потери армии противника в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 470 870 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 20 танков врага.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.05.24 ориентировочно составили:
Напомним, перед тем в Генштабе ВСУ в утренней сводке 2 мая сообщали, что за прошедшие сутки на фронте произошло 121 боевое столкновение.
В военном командовании рассказали, что авиация и подразделения ракетных войск ВСУ нанесли удары по 1 пункту управления, 1 наземной станции управления БПЛА и по 8 районам сосредоточения личного состава противника.
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