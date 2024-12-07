Ще 2 системи ППО і 1300 загарбників: в Генштабі ЗСУ оновили дані щодо втрат росармії

Нагадаємо, на початку грудня президент України Володимир Зеленський відреагував на публікації американських ЗМІ про те, що українська сторона начебто втратила на фронті 80 тисяч військових. Глава держави наголосив, що ця інформація не відповідає дійсності, та додав, що загиблих українських військових захисників менше.

Додамо, в середині листопада британське видання BBC писало, що темпи зростання російських смертей на війні проти України - рекордні з початку війни.

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