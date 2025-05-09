Ще 1300 загарбників і засіб ППО: в Силах оборони оновили дані про втрати РФ

Сили оборони України ліквідували ще 1300 російських загарбників, а також знищили 4 танки, 36 артсистем, 1 РСЗВ та 1 засіб протиповітряної оборони противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 9 травня 2025 року орієнтовно склали:
Нагадаємо, у вечірньому зведенні 8 травня від Генерального штабу ЗСУ повідомлялося, що попри оголошення Росією "парадного перемир'я" на фронті з початку доби відбулося 154 бойових зіткнень, тобто більше, ніж днем раніше.
Також у військовому командуванні поінформували, що третина із загальної кількості ворожих штурмів та атак фіксувалася на Покровському напрямку.
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