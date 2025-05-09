Ще 1300 загарбників і засіб ППО: в Силах оборони оновили дані про втрати РФ

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 9 травня 2025 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 963 270 (+1300) осіб ліквідовано;

танків - 10 786 (+4) од.;

бойових броньованих машин - 22 433 (+4) од.;

артилерійських систем - 27 588 (+36) од.;

РСЗВ - 1 380 (+1) од.;

засоби ППО - 1 157 (+1) од.;

літаків - 372 од.;

гелікоптерів - 335 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35 446 (+39) од.;

крилатих ракет - 3 197 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 47 724 (+120) од.;

спеціальної техніки - 3 875 од.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у вечірньому зведенні 8 травня від Генерального штабу ЗСУ повідомлялося, що попри оголошення Росією "парадного перемир'я" на фронті з початку доби відбулося 154 бойових зіткнень, тобто більше, ніж днем раніше.

Також у військовому командуванні поінформували, що третина із загальної кількості ворожих штурмів та атак фіксувалася на Покровському напрямку.