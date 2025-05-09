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Еще 1300 захватчиков и средство ПВО: в Силах обороны обновили данные о потерях РФ

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских оккупантов в Украине (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины ликвидировали еще 1300 российских захватчиков, а также уничтожили 4 танка, 36 артсистем, 1 РСЗО и 1 средство противовоздушной обороны противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 9 мая 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 963 270 (+1300) человек ликвидировано;
  • танков - 10 786 (+4) ед.;
  • боевых бронированных машин - 22 433 (+4) ед.;
  • артиллерийских систем - 27 588 (+36) ед.;
  • РСЗО - 1 380 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 1 157 (+1) ед.;
  • самолетов - 372 ед.;
  • вертолетов - 335 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 35 446 (+39) ед.;
  • крылатых ракет - 3 197 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед.;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 47 724 (+120) ед.;
  • специальной техники - 3 875 ед.

Ситуация на фронте

Напомним, в вечерней сводке 8 мая от Генерального штаба ВСУ сообщалось, что несмотря на объявление Россией "парадного перемирия" на фронте с начала суток произошло 154 боевых столкновений, то есть больше, чем днем ранее.

Также в военном командовании проинформировали, что треть из общего количества вражеских штурмов и атак фиксировалась на Покровском направлении.

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