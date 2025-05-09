Еще 1300 захватчиков и средство ПВО: в Силах обороны обновили данные о потерях РФ

Силы обороны Украины ликвидировали еще 1300 российских захватчиков, а также уничтожили 4 танка, 36 артсистем, 1 РСЗО и 1 средство противовоздушной обороны противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 9 мая 2025 года ориентировочно составили:
Напомним, в вечерней сводке 8 мая от Генерального штаба ВСУ сообщалось, что несмотря на объявление Россией "парадного перемирия" на фронте с начала суток произошло 154 боевых столкновений, то есть больше, чем днем ранее.
Также в военном командовании проинформировали, что треть из общего количества вражеских штурмов и атак фиксировалась на Покровском направлении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.