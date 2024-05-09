Ще 1300 окупантів за добу: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ в Україні

Українські захисники ліквідували за добу ще 1300 російських загарбників, таким чином загальні втрати армії ворога в особовому складі з початку широкомасштабного вторгення склали вже близько 478 730 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 11 танків, 35 ББМ та 23 артсистеми окупантів.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 09.05.24 орієнтовно склали:
Раніше повідомлялося, що сьогодні у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 9 травня розповіли, що на фронті упродовж минулої доби відбулося 146 бойових зіткнень. У військовому командуванні зазначили, що російські окупанти збільшили кількість атак практично на всіх напрямках.
Також у Генштабі повідомили, що протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах, 10 районах зосередження особового складу та 1 іншому важливому об’єкту ворога.
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