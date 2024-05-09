Еще 1300 оккупантов за сутки: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ в Украине

Украинские защитники ликвидировали за сутки еще 1300 российских захватчиков, таким образом, общие потери армии врага в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 478 730 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 11 танков, 35 ББМ и 23 артсистемы оккупантов.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.05.24 ориентировочно составили:
Ранее сообщалось, что сегодня в Генштабе ВСУ в утренней сводке 9 мая рассказали, что на фронте за прошедшие сутки произошло 146 боевых столкновений. В военном командовании отметили, что российские оккупанты увеличили количество атак практически по всем направлениям.
Также в Генштабе сообщили, что в течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам, 10 районам сосредоточения личного состава и 1 другому важному объекту врага.
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