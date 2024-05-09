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Еще 1300 оккупантов за сутки: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ в Украине

Фото: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских оккупантов (facebook.com/easternforce)
Автор: Владимир Костырин

Украинские защитники ликвидировали за сутки еще 1300 российских захватчиков, таким образом, общие потери армии врага в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 478 730 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 11 танков, 35 ББМ и 23 артсистемы оккупантов.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 478730 (+1300) человек ликвидировано;
  • танков - 7429 (+11) ед.;
  • боевых бронированных машин - 14281 (+35) ед.;
  • артиллерийских систем - 12340 (+23) ед.;
  • РСЗО - 1058 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 793 (+1) ед.;
  • самолетов - 349 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9775 (+47) ед.;
  • крылатые ракеты - 2192 (+41) ед.;
  • корабли/катера - 26 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16618 (+69) ед.;
  • специальная техника - 2027 (+8) ед.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось, что сегодня в Генштабе ВСУ в утренней сводке 9 мая рассказали, что на фронте за прошедшие сутки произошло 146 боевых столкновений. В военном командовании отметили, что российские оккупанты увеличили количество атак практически по всем направлениям.

Также в Генштабе сообщили, что в течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам, 10 районам сосредоточения личного состава и 1 другому важному объекту врага.

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