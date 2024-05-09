Еще 1300 оккупантов за сутки: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ в Украине

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.05.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 478730 (+1300) человек ликвидировано;

танков - 7429 (+11) ед.;

боевых бронированных машин - 14281 (+35) ед.;

артиллерийских систем - 12340 (+23) ед.;

РСЗО - 1058 (+1) ед.;

средства ПВО - 793 (+1) ед.;

самолетов - 349 ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9775 (+47) ед.;

крылатые ракеты - 2192 (+41) ед.;

корабли/катера - 26 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 16618 (+69) ед.;

специальная техника - 2027 (+8) ед.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось, что сегодня в Генштабе ВСУ в утренней сводке 9 мая рассказали, что на фронте за прошедшие сутки произошло 146 боевых столкновений. В военном командовании отметили, что российские оккупанты увеличили количество атак практически по всем направлениям.

Также в Генштабе сообщили, что в течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам, 10 районам сосредоточения личного состава и 1 другому важному объекту врага.