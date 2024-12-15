Ще 12 танків, 2 засоби ППО та майже 1300 окупантів: Генштаб оновив російські втрати

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 14 грудня поінформували, що з початку доби на фронті вже відбулося 276 бойових зіткнень.

В Силах оборони України зазначили, що російські загарбники інтенсивно штурмували позиції українських захисників на трьох напрямках у Донецькій області, та розповіли про активні бої в Курській області.

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