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Ще 12 танків, 2 засоби ППО та майже 1300 окупантів: Генштаб оновив російські втрати

Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українські захисники за добу ліквідували ще 1280 російських окупантів. Крім того, воїни ЗСУ знищили 12 танків, 32 бронемашин, 26 артсистем, 3 реактивні системи залпового вогню та 2 засоби протиповітряної оборони ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.12.24 орієнтовно склали:

У військовому командуванні зазначили, що "у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилаті ракети".

У нижченаведеному переліку загальна цифра - скоригована, а дані щодо втрат противника за добу "подаються у звичайному режимі".

  • особового складу – близько 762 440 (+1280) осіб ліквідовано;
  • танків – 9551 (+12) од.;
  • бойових броньованих машин – 19 707 (+32) од.;
  • артилерійських систем – 21 128 (+26) од.;
  • РСЗВ – 1256 (+3) од.;
  • засоби ППО – 1025 (+2) од.;
  • літаків – 369 од.;
  • вертольотів – 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 356 (+127) од.;
  • крилаті ракети – 2943 (+2) од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31 398 (+181) од.;
  • спеціальна техніка - 3648 (+4) од.

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 14 грудня поінформували, що з початку доби на фронті вже відбулося 276 бойових зіткнень.

В Силах оборони України зазначили, що російські загарбники інтенсивно штурмували позиції українських захисників на трьох напрямках у Донецькій області, та розповіли про активні бої в Курській області.

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