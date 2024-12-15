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Еще 12 танков, 2 средства ПВО и почти 1300 оккупантов: Генштаб обновил российские потери

Фото: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 1280 российских оккупантов. Кроме того, воины ВСУ уничтожили 12 танков, 32 бронемашины, 26 артсистем, 3 реактивные системы залпового огня и 2 средства противовоздушной обороны врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.12.24 ориентировочно составили:

В военном командовании отметили, что "в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатые ракеты".

В нижеследующем перечне общая цифра - скорректирована, а данные о потерях противника за сутки "подаются в обычном режиме".

  • личного состава - около 762 440 (+1280) человек ликвидировано;
  • танков - 9551 (+12) ед.;
  • боевых бронированных машин - 19 707 (+32) ед.;
  • артиллерийских систем - 21 128 (+26) ед.;
  • РСЗО - 1256 (+3) ед.;
  • средства ПВО - 1025 (+2) ед.;
  • самолетов - 369 ед.;
  • вертолетов - 329 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 356 (+127) ед.;
  • крылатые ракеты - 2943 (+2) ед.;
  • корабли/катера - 28 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 31 398 (+181) ед.;
  • специальная техника - 3648 (+4) ед.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 14 декабря проинформировали, что с начала суток на фронте уже произошло 276 боевых столкновений.

В Силах обороны Украины отметили, что российские захватчики интенсивно штурмовали позиции украинских защитников на трех направлениях в Донецкой области, и рассказали об активных боях в Курской области.

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