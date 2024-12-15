Еще 12 танков, 2 средства ПВО и почти 1300 оккупантов: Генштаб обновил российские потери

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 14 декабря проинформировали, что с начала суток на фронте уже произошло 276 боевых столкновений.

В Силах обороны Украины отметили, что российские захватчики интенсивно штурмовали позиции украинских защитников на трех направлениях в Донецкой области, и рассказали об активных боях в Курской области.

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