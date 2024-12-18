UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Ще 117 млн грн: VBET сплатив потрійну вартість ліцензії на букмекерську діяльність

Фото: VBET сплатив потрійну вартість ліцензії на букмекерську діяльність (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Один з найбільших учасників ринку азартних послуг в Україні – VBET Ukraine – сплатив 117 млн грн ліцензійних зборів на проведення букмекерської діяльності, що втричі перевищує фактичну вартість ліцензії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Від ТОВ "Вбет Україна" надійшла оплата у розмірі 117 млн грн за наступний рік дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності", - повідомила Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей.

Державна казначейська служба України підтвердила надходження.

У 2023 році VBET Ukraine також здійснив передоплатою платежі за дві інші ліцензії: 23,4 млн грн – за четвертий рік дії ліцензії на проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, та 6 млн грн – за четвертий рік дії ліцензії на проведення азартних ігор в покер.

Окрім надання якісних та сучасних технологічних послуг своїм клієнтам, компанія продовжує свою соціальну та благодійну діяльність.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News