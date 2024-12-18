Еще 117 млн грн: VBET оплатил тройную стоимость лицензии на букмекерскую деятельность

"От ООО "Вбет Украина" поступила оплата в размере 117 млн грн за следующий год действия лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности", - сообщила Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей.

Государственная казначейская служба Украины подтвердила поступления.

В 2023 году VBET Ukraine также осуществил предоплатой платежи за две другие лицензии: 23,4 млн грн - за четвертый год действия лицензии на проведение азартных игр казино в сети Интернет, и 6 млн грн - за четвертый год действия лицензии на проведение азартных игр в покер.

Кроме предоставления качественных и современных технологических услуг своим клиентам, компания продолжает свою социальную и благотворительную деятельность.