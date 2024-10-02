Від нардепа до військового. Де зараз одіозний Олег Ляшко

Де зараз Олег Ляшко

Дописи у соціальних мережах екс-нардепа свідчать, що він є молодшим сержантом, командиром 2 відділення взводу БПЛА РВП 63-ї окремої механізованої бригади. Раніше Ляшко повідомляв, що воював у Лимані, на ділянці Вовчанська до Куп'янська, а також ділився фото з-під Бахмута.

Ляшко неодноразово наголошував, що пишається тим, що пішов у військо, аби захищати Україну від окупантів.

"Я щасливий, що знаходжусь у правильному місці, з правильними людьми. І всі ми робимо правильну для справжніх чоловіків справу – захищаємо свою сімʼю і свою країну від ворожої навали", – писав Ляшко у своїх соцмережах.

Олег Ляшко із побратимами (фото: instagram.com/liashko)

Ляшко робить пости у соцмережах вкрай рідко. Зазвичай вони усі присвячені пам'ятним датам – 1 жовтня він привітав українців із Днем захисника та захисниці.

"Шановні побратими і посестри, щиро вітаю з нашим Святом - День захисників і захисниць нашої рідної України. На наших плечах тримається Україна. Дякую всім за службу, яка наближає нашу Перемогу. Слава Україні!" – написав Ляшко.

Раніше Ляшко активно вів свій You Tube канал, де публікував відео із передової та бойових завдань. Втім, вже протягом 9 місяців на каналі не з'являється нових роликів.

Олег Ляшко під час військової служби (фото: instagram.com/liashko)

У які скандали потрапляв Ляшко під час служби

Після того, як Ляшко склав присягу, він не одноразово потрапляв під критику. Зокрема, дехто з українців не вірить, що він дійсно служить на передовій.

"З огляду на його "творчий шлях", політичний, я навряд чи думаю, що Олег Ляшко на війні. Та й не думаю, що він би приніс там якийсь результат", – заявила журналістка Яніна Соколова торік.

Також у квітні цього року з'явилась інформація, що Ляшка хочуть призначити начальником безпілотних систем. При цьому багато військових начебто проти такого рішення, але через субординацію вони не можуть про це заявити публічно. За словами бійців, Ляшко "змушує їх атакувати підбиту техніку просто для картинки".

"Військові обурені. Частина з них заявила мені, що якщо Ляшко стане командиром цього батальйону, то вони підуть. Тому просять допомоги, аби військове керівництво звернуло увагу на це", – розповіла Соколова.

Також восени 2023 року у мережі з'явилось відео, де Ляшко у ресторані співає російську пісню. Перед цим розгорівся скандал із його охоронцем Євгеном Стипанюком – екс-чоловіком військової Євгенії Емеральд. Вона заявила, що той, перебуваючи в Києві, отримував зарплату як на передовій.

30 вересня 2024 року стало відомо, що близький друг Ляшка Даніель Лайс втік за кордон із навчального центру ЗСУ.

Як провив себе Ляшко за час політичної кар'єри

Олег Ляшко – український політик, колишній народний депутат України VIII, VII, VI, V, IV скликань (2006 – 2019 роках), лідер Радикальної партії. До початку політичної кар'єри Ляшко працював кореспондентом, а згодом редактором низки видань.

До Верховної Ради одіозний політик вперше пройшов у 2006 році від Блоку Юлії Тимошенко. У 2010 році його виключили з фракції БЮТ через співпрацю з Партією регіонів.

Вже наступного року він очолив Українську радикально-демократичну партію, яка згодом змінила назву на "Радикальна партія Олега Ляшка". Він закликав до радикальних реформ, які мали розвивати українську економіку, зокрема завдяки сільському господарству.

Ляшко у 2014 та 2019 роках двічі балотувався в президенти України. Перший раз він набрав 8,32 % голосів, другий – 5% голосів. Також у 2020 році балотувався у Верховну Раду по мажоритарному округу 208 у Чернігівській області, але не пройшов.

Олег Ляшко у Верховній Раді (фото: liashko.ua)