От нардепа до военного. Где сейчас одиозный Олег Ляшко

Где сейчас Олег Ляшко

Сообщения в социальных сетях экс-нардепа свидетельствуют, что он является младшим сержантом, командиром 2 отделения взвода БПЛА РПП 63-й отдельной механизированной бригады. Ранее Ляшко сообщал, что воевал в Лимане, на участке Волчанска до Купянска, а также делился фото из-под Бахмута.

Ляшко неоднократно отмечал, что гордится тем, что пошел в армию, чтобы защищать Украину от оккупантов.

"Я счастлив, что нахожусь в правильном месте, с правильными людьми. И все мы делаем правильное для настоящих мужчин дело – защищаем свою семью и свою страну от вражеского нашествия", – писал Ляшко в своих соцсетях.

Олег Ляшко с собратьями (фото: instagram.com/liashko)

Ляшко делает посты в соцсетях крайне редко. Обычно все они посвящены памятным датам – 1 октября он поздравил украинцев с Днем защитника и защитницы.

"Уважаемые побратимы и посестры, искренне поздравляю с нашим Праздником - День защитников и защитниц нашей родной Украины. На наших плечах держится Украина. Спасибо всем за службу, которая приближает нашу Победу. Слава Украине!" – написал Ляшко.

Ранее Ляшко активно вел свой You Tube канал, где публиковал видео с передовой и боевых заданий. Но уже в течение 9 месяцев на канале не появляются новые ролики.

Олег Ляшко во время военной службы (фото: instagram.com/liashko)

В какие скандалы попадал Ляшко во время службы

После того, как Ляшко принял присягу, он не раз попадал под критику. В частности, некоторые украинцы не верят, что он действительно служит на передовой.

"Учитывая его "творческий путь", политический, я вряд ли думаю, что Олег Ляшко на войне. Да и не думаю, что он бы принес там какой-то результат", – заявила журналистка Янина Соколова в прошлом году.

Также в апреле этого года появилась информация, что Ляшко хотят назначить начальником беспилотных систем. При этом многие военные вроде бы как против такого решения, но из-за субординации они не могут об этом заявить публично. По словам бойцов, Ляшко "заставляет их атаковать подбитую технику просто для картинки".

"Военные возмущены. Часть из них заявила мне, что если Ляшко станет командиром этого батальона, то они уйдут. Поэтому просят помощи, чтобы военное руководство обратило внимание на это", – рассказала Соколова.

Также осенью 2023 года в сети появилось видео, где Ляшко в ресторане поет российскую песню. Перед этим разгорелся скандал с его охранником Евгением Стипанюком – экс-мужем военной Евгении Эмеральд. Она заявила, что тот, будучи в Киеве, получал зарплату как на передовой.

30 сентября 2024 года стало известно, что близкий друг Ляшко Даниэль Лайс сбежал за границу из учебного центра ВСУ.

Как проявил себя Ляшко во время политической карьеры

Олег Ляшко – украинский политик, бывший народный депутат Украины VIII, VII, VI, V, IV созывов (2006 – 2019 годов), лидер Радикальной партии. До начала политической карьеры Ляшко работал корреспондентом, а затем редактором ряда изданий.

В Верховную Раду одиозный политик впервые прошел в 2006 году от Блока Юлии Тимошенко. В 2010 году его исключили из фракции БЮТ из-за сотрудничества с Партией регионов.

Уже в следующем году он возглавил Украинскую радикально-демократическую партию, которая потом сменила название на "Радикальную партию Олега Ляшко". Он призвал к радикальным реформам, какие должны были развивать украинскую экономику, в частности, благодаря сельскому хозяйству.

Ляшко в 2014 и 2019 годах дважды баллотировался в президенты Украины. В первый раз он набрал 8,32% голосов, второй – 5% голосов. Также в 2020 году баллотировался в Верховную Раду по мажоритарному округу 208 в Черниговской области, но не прошел.

Олег Ляшко в Верховной Раде (фото: liashko.ua)