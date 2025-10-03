Шатдаун у США вплине на постачання зброї Україні? Що кажуть у МЗС

Інформацію ЗМІ про те, що шатдаун у США може вплинути на переговори про постачання зброї Україні не відповідає дійсності.

Як передає РБК-Україна, про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив у соцмережі Х.

"Неправда. Переговори між Україною та США щодо угоди щодо безпілотників йдуть за планом, і поставки продовжують надходити", - написав Тихий. Посол України у США Ольга Стефанішина також спростувала цю інформацію. "Отримую багато запитань про те, як шатдаун у США може вплинути на військову підтримку України. Наразі прямого впливу немає. Усі заплановані постачання найближчими днями продовжують надходити згідно з графіком", - зазначила вона. За її словами, посольство продовжує моніторити ситуацію та підтримує постійний контакт з американськими партнерами.