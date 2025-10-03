Шатдаун у США вплине на постачання зброї Україні? Що кажуть у МЗС
Інформацію ЗМІ про те, що шатдаун у США може вплинути на переговори про постачання зброї Україні не відповідає дійсності.
Як передає РБК-Україна, про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив у соцмережі Х.
"Неправда. Переговори між Україною та США щодо угоди щодо безпілотників йдуть за планом, і поставки продовжують надходити", - написав Тихий.
Посол України у США Ольга Стефанішина також спростувала цю інформацію.
"Отримую багато запитань про те, як шатдаун у США може вплинути на військову підтримку України. Наразі прямого впливу немає. Усі заплановані постачання найближчими днями продовжують надходити згідно з графіком", - зазначила вона.
За її словами, посольство продовжує моніторити ситуацію та підтримує постійний контакт з американськими партнерами.
Про що повідомляли ЗМІ
Нагадаємо, видання The Telegraph повідомляло, що українсько-американські переговори про постачання зброї можуть бути заморожені через шатдаун уряду США.
За даними видання, переговори між Україною та США про військову допомогу та співпрацю у сфері дронів були поставлені на паузу після того, як сотні тисяч федеральних посадовців відправились у вимушену відпустку. Через це, пише Telegraph, переговори щодо постачання зброї для України наразі під ризиком.
Крім того, інші українські делегації, які найближчими тижнями мали прибути до Білого дому щодо інших питань, зараз "переглядають свої плани".
Це, зокрема, стосується делегації, яка вела переговори з Вашингтоном щодо великої "дронової угоди", за якою Україна планує продавати США власні безпілотники.