Шатдаун у США: що це означає, кого торкнеться і чи вплине на Україну

що таке шатдаун;

яке значення для США;

чи вплине на Україну.

Що таке шатдаун

Шатдаун у США - це часткове призупинення роботи уряду, яке відбувається тоді, коли Конгрес не ухвалює бюджет або тимчасове фінансування. Через це державні установи залишаються без грошей на свою діяльність: частина урядових службовців йде у неоплачувану відпустку або працює без виплати зарплати до моменту відновлення фінансування. Критично важливі служби - армія, поліція, охорона здоров’я, прикордонний контроль, авіадиспетчери - продовжують роботу.

Шатдаун зазвичай виникає через політичні суперечки між Конгресом і Білим домом щодо витрат бюджету чи окремих програм. Чим довше триває блокування, тим більші економічні та соціальні наслідки: від затримок у виплатах зарплат і допомог до збоїв у роботі державних агентств та ризиків для економіки.

Для США це не нове явище - з кінця 1970-х років відбулося понад 20 шатдаунів різної тривалості. Найдовший в історії США урядовий шатдаун відбувся взимку 2018-2019 років і тривав понад 35 днів. Він стався під час першої каденції Дональда Трампа та був спричинений суперечками навколо фінансування заходів із безпеки на кордоні.

Черговий шатдаун у США офіційно стартував о сьомій ранку за Києвом, коли у Вашингтоні настала північ 1 жовтня.

Чого хочуть республіканці

Республіканська партія, яка нині контролює і Палату представників, і Сенат, уже досягла цього року низки успіхів у бюджетних питаннях. Зокрема, в липні був ухвалений так званий "Один великий прекрасний законопроект".

Документ передбачив збільшення витрат на оборону та імміграційний контроль, однак скорочував фінансування зелених ініціатив та інших пріоритетів демократів. Він заклав значні скорочення програми медичного страхування Medicaid для малозабезпечених та інвалідів, аби профінансувати податкові пільги, спрямовані переважно на заможних американців.

Також республіканці підтримали ініціативи Білого дому щодо повернення коштів, уже затверджених Конгресом на зовнішню допомогу та суспільне мовлення, попри те, що це обмежує конституційні повноваження законодавців у сфері витрат. Наразі вони заявляють про готовність проголосувати за тимчасову резолюцію, яка дозволить продовжити фінансування на чинному рівні до 21 листопада. Це, за словами республіканців, дасть додатковий час для переговорів щодо повноцінної угоди на рік.

Чого хочуть демократи

Попри те, що демократи перебувають у меншості, їхні голоси мають вирішальне значення в Сенаті, де для ухвалення більшості законопроєктів потрібно 60 голосів із 100. Саме тому республіканцям необхідно заручитися підтримкою щонайменше семи демократів, аби просунути бюджетні рішення.

Цього разу демократи використовують свій вплив, вимагаючи постійного продовження розширених субсидій на медичне страхування для тих, хто купує поліс через Закон про доступне медичне обслуговування (ACA). Якщо ці пільги закінчаться наприкінці року, витрати на медстрахування різко зростуть для мільйонів американців. За даними Kaiser Family Foundation, нині через ACA застраховані близько 24 мільйонів людей.

Окрім того, демократи домагаються включення до фінансового законопроекту положення, яке забороняло б Трампу ігнорувати норми ACA або блокувати кошти.

Вони також хочуть скасувати низку обмежень, ухвалених у One Big Beautiful Bill, що, за оцінками Бюджетного управління Конгресу, може забезпечити медичне страхування ще для семи мільйонів американців до 2035 року, але водночас збільшить державні витрати на 662 млрд доларів протягом наступного десятиліття.

Республіканці ж наполягають, що питання продовження податкових пільг слід розглядати окремо, і звинувачують демократів у спробі використати тимчасовий законопроєкт, аби поширити субсидії ACA навіть на нелегальних іммігрантів.

Які наслідки можуть бути для України

Шатдаун може мати лише опосередковані наслідки для України. Адже з поверненням Трампа до влади нові програми підтримки Києва не запускалися.

Постачання зброї тривають у межах програм PDA та USAI, започаткованих ще за президентства Джо Байдена. Вони реалізуються коштом раніше схвалених фондів, однак нових масштабних асигнувань наразі немає.

Зараз Україна отримує озброєння також через програму PURL. Вона передбачає постачання зброї, придбаної для Києва європейськими союзниками, як із власних складів, так і напряму від американських виробників. Координацію цього процесу здійснює Міністерство війни США.

