"Шатдаун" може вплинути на національну безпеку США, - Блінкен

Очільник Державного департаменту Сполучених Штатів Ентоні Блінкен вважає, що урядовий "шатдаун" може вплинути на нацбезпеку Америки і закликав Конгрес недопустити цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Блінкена.

Держсекретар США розповів, що припинення роботи американського уряду явно ускладнить роботу Державного департаменту. Він зазначив, що відомство готується до ймовірного "шатдауну", але закликав Конгрес "не йти на цей крок".

"Ми дуже зосереджені на тому, що щоб не трапилося, ми могли зосередити наші ресурси на просуванні та захисті національної безпеки. І, звичайно, на тому щоб ми могли виконувати функції, необхідні для захисту людського життя, власності та безпеки", - заявив Ентоні Блінкен.

"Шатдаун" в США

В Палаті представників США, де республіканці мають незначну більшість досі не проголосували за бюджет. Праві представники республіканської партії, особливо ті, хто тісно пов'язаний з колишнім президентом Дональдом Трампом, критикують американське фінансування Києва. Якщо бюджет не приймуть, то США загрожує "шатдаун".

"Шатдаун" - це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через те, що у США не ухвалили новий бюджет. Співробітники великої частини державних структур у цей час працюють безкоштовно або йдуть у безстрокову відпустку.

29 вересня, Палата представників відхилила законопроект, який дозволив би уряду працювати протягом місяця при скороченому рівні витрат.

Представник Пентагону Кріс Шервуд заявляв, що "шатдаун" може вплинути на передачу Україні нової та раніше обіцяної зброї.