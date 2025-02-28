На шасі Peugeot Boxer: в Україні створили новий шкільний автобус "Історик"

В Україні презентували новий шкільний автобус під назвою "Історик", що побудований на базі мікроавтобуса Peugeot Boxer.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на прес-службу компанії-виробника.

Виробництво нового шкільного автобусу організовано, як спільний проект між "Peugeot Центр Ілта Львів", що надає основу Peugeot Boxer, та ТОВ "Б.Р.С", що несе відповідальність за виготовлення кузова автобусу та облаштування салону.

Новий шкільний автобус "Історик" має 6,96 метра у довжину, а колісна база розтягнулась на 4 метри. Це дозволило облаштувати стандартний пасажирський салон на 22 посадкові місця, без урахування місця водія, або спеціальний салон на 18 місць (за необхідності перевезення людей з вадами опорно-рухового апарату та з додатковою зоною для розміщення візка).

Автобус має службові передні бокові двері. Також передбачено запасний аварійний вихід, який розміщено позаду та аварійно-вентиляційний люк.

Шкільний автобус оснащується дизельним двигуном на 2,2 літра потужністю 165 к.с., що працює у парі з 6-ступеневою механічною коробкою передач. Використання як основи Peugeot Boxer або Opel Movano означає поширення офіційної заводської гарантії на компоненти шасі: сьогодні ця гарантія становить два роки без обмеження пробігу.