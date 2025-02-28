На шасси Peugeot Boxer: в Украине создали новый школьный автобус "Историк"

В Украине презентовали новый школьный автобус под названием "Историк", построенный на базе микроавтобуса Peugeot Boxer.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании-производителя.

Производство нового школьного автобуса организовано, как совместный проект между "Peugeot Центр Илта Львов", что предоставляет основу Peugeot Boxer, и ООО "Б.Р.С", что несет ответственность за изготовление кузова автобуса и обустройство салона.

Новый школьный автобус "Историк" имеет 6,96 метра в длину, а колесная база растянулась на 4 метра. Это позволило обустроить стандартный пассажирский салон на 22 посадочных места, без учета места водителя, или специальный салон на 18 мест (при необходимости перевозки людей с недостатками опорно-двигательного аппарата и с дополнительной зоной для размещения коляски).

Автобус имеет служебные передние боковые двери. Также предусмотрен запасной аварийный выход, который размещен позади и аварийно-вентиляционный люк.

Школьный автобус оснащается дизельным двигателем на 2,2 литра мощностью 165 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Использование в качестве основы Peugeot Boxer или Opel Movano означает распространение официальной заводской гарантии на компоненты шасси: сегодня эта гарантия составляет два года без ограничения пробега.