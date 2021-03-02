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Шария внесли в базу розыска МВД

Автор: Андрей Василюк

Пропагандиста Анатолия Шария, подозреваемого в государственной измене, внесли в базу розыска Министерства внутренних дел Украины.

Об этом свидетельствуют данные на сайте МВД.

Сообщается, что Анатолий Шарий с 16 февраля скрывается от органов досудебного расследования, местом исчезновения указан Киев.

Ранее Печерский районный суд Киева разрешил задержать блогера Анатолия Шария для избрания меры пресечения в суде.

Служба безопасности Украины попросила международную правовую помощь в деле Шария. Ожидается, что Киевская городская прокуратура должна подготовить документы для того, чтобы была возможность проводить следственные действия на территории других стран.

До этого блогер дважды не явился на допрос в СБУ, после чего его объявили в розыск. Шария подозревают в государственной измене, а также в нарушении равноправия граждан по различным признакам. Блогеру инкриминируют распространение российской пропаганды.

Справка. Анатолий Шарий - видеоблогер, которого подозревают в пропагандистской деятельности в пользу Российской Федерации. Он неоднократно с'явился в эфирах российских телеканалов, где негативно высказывался об украинской власти.

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Новости Украины Министерство внутренних дел Украины
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