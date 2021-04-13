Шапран Сергей Валентинович – его успешный проект – Броварской алюминиевый завод. История развития металлургии

Сколько действительно успешных украинских промышленных и бизнес проектов вы можете назвать сразу, не задумываясь? Чтобы без перехода по наследству, иностранных инвестиций и отмывания денег? Хорошо, если хватит пальцев обеих рук. И среди этого десятка успешных и громких имен совершенно справедливо занял место Броварской алюминиевый комбинат – завод с долгой историей, печальными страницами из жизни и успешным возрождением.

О нем говорят – «восставший из пепла». И это правда. Когда в 2011 году к управлению пришел молодой предприниматель Сергей Валентинович Шапран, Броварской алюминиевый комбинат был на грани банкротства. Разворованный, без заказов, с колоссальными долгами по заработной плате и неоплаченной коммуналкой - таким мы помним завод. Но господин Шапран доказал – если работать много и упорно, не воровать и выстраивать грамотную систему менеджменте, из разрушенного предприятия можно сделать лидера отрасли.

Шапран Сергей Валентинович: биография

Сергей Шапран родился в 1984 году в городе Днепропетровске в семье военнослужащих. Дисциплина, строгость воспитания, умение держать слово – те принципы, которые ему прививали родители с детства. Именно отец и мать научили тогда еще маленького Сережу много и упорно работать, не пасовать перед трудностями и добиваться поставленных целей.

По долгу службы родители несколько раз меняли место жительства. В 1991 году Сергей поступил в общеобразовательную школу № 41 города Мариуполя, которую окончил с отличием в 2001 году. Желание расти и развиваться привели молодого человека в столицу – он становится студентом Киевского национального университета внутренних дел по специальности правоведение.

Как и многие студенты столичных вузов, молодой Сергей Шапран вынужден был подрабатывать – стыдно сидеть на шее у родителей, да и набивать собственные шишки намного полезнее. Но, в отличие от сверстников, он не искал легких денег, а сразу отправился штурмовать юридическое поприще. Сначала как стажер, а потом и как полноценный сотрудник – за два года студент Сергей Шапран прошел путь до директора юридической компании Император.

Имеет 18 собственных зарегистрированных патентов, которые успешно применяются

Шапран Сергей Валентинович: упорство и настойчивость перемелят все

Успех Броварского алюминиевого комбината был предрешен в 1984 году. Тогда в семье военнослужащих в городе Днепропетровске родился мальчик – будущий успешный руководитель и предприниматель. С детства его учили много работать, не отступать перед трудностями и добиваться поставленных целей.

Не удивительно, что на предложение возглавить завод-призрак Сергей Шапран ответил согласием. И стал примером нового украинского капитализма – уверенного, живого, работающего, с международными контрактами и высокими зарплатами специалистов.

Сергей Валентинович Шапран: путь в лидеры алюминиевой отрасли

2011 год стал для завода счастливым в буквальном смысле. Тогда броварчане переживали нехватку рабочих мест, а завод-банкрот был примером царившей в стране разрухи. Молодой Сергей Шапран, хотя и вызывал интерес, но особой веры не внушал. Поднять из руин крупное предприятие казалось делом невозможным.

Но Сергей Шапран умеет рушить стереотипы. Став в 25 лет у руля, он сделал для восстановления Броварского алюминиевого завода почти невозможное. Работать было над чем: голые стены, остатки оборудования и практически полное отсутствие кадров.

Сейчас даже не верится, что Броварской алюминиевый комбинат и тот «доходяга» на грани уничтожения – одно и то же предприятие. Зато теперь никто не сомневается в управленческих способностях молодого бизнесмена Сергея Шапрана.

За годы работы Сергей Валентинович показал все, чему его научили родители: свое умение работать, принимать вызовы и доводить начатое до конца. Был собран штат лучших специалистов, закуплено новейшее оборудование, отреставрированы цеха и внедрены новые технологии. Результат – налицо.

Сергей Шапран: когда невозможное-возможно

Сейчас БрАз – часть крупной международной корпорации ALUMETA GROUP – современного международного промышленно-инвестиционного холдинга. Особенность предприятия – замкнутый цикл производства от переработки до выпуска и продажи алюминиевой продукции.

Успех – вопрос субъективный, но цифры не лгут. Красноречивее всего о достижения завода говорит сухая статистика. Броварской завод сейчас – это:

контракты с 30 странами мира;

более 20000 видов продукции;

22000 тонн готовых деталей из алюминия ежегодно, выполненных по международным стандартам;

режим работы 24/7;

5 производственных цехов;

литейное и экструзионное производство;

собственная лаборатория;

участок упаковки готовой продукции.

Завод по праву занимает первое место в Украине по экспорту алюминия. Кроме прочего, коллектив насчитывает более 800 сотрудников – с высокой квалификацией и очень щедрой оплатой. А значит, и налоговыми отчислениями в бюджет.

И это – реальное достижение эффективной команды менеджеров. Даже в сложных условиях пандемии 2020-2021 года завод выстоял, не остановил производство и контрактные поставки. Более того, объемы даже выросли, а рабочие места сохранились полностью без урезания зарплат и внеплановых отпусков без сохранения заработной платы. Поэтому если вас спросят, в чем секрет успеха – можете отвечать смело – в упорной работе и грамотном управлении.