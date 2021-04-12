Шапран Сергій Валентинович – його успішний проект – Броварський алюмінієвий завод. Історія розвитку металургії

Скільки дійсно успішних українських промислових і бізнес проектів ви можете назвати відразу, не замислюючись? Щоб без переходу у спадок, іноземних інвестицій і відмивання грошей? Добре, якщо вистачить пальців обох рук. І серед цього десятка успішних і гучних імен абсолютно справедливо посів місце Броварський алюмінієвий комбінат – завод з довгою історією, сумними сторінками життя і успішним відродженням.

Про нього говорять – «повсталий з попелу». І це правда. Коли в 2011 році до керівництва прийшов молодий підприємець Сергій Валентинович Шапран, Броварський алюмінієвий комбінат був на межі банкрутства. Розкрадений, без замовлень, з колосальними боргами по заробітній платі та неоплаченою комуналкою – таким ми пам'ятаємо завод. Але пан Шапран довів – якщо працювати багато і наполегливо, не красти і вибудовувати грамотну систему менеджменту, із зруйнованого підприємства можна зробити лідера галузі.

Шапран Сергій Валентинович: біографія

Сергій Шапран народився в 1984 році в місті Дніпропетровську в родині військовослужбовців. Дисципліна, строгість виховання, вміння тримати слово – ті принципи, які йому прищеплювали батьки з дитинства. Саме батько й мати навчили тоді ще маленького Сергійка багато і наполегливо працювати, не пасувати перед труднощами і досягати поставлених цілей.

За службовим обов'язком батьків кілька разів змінювали місце проживання. У 1991 році Сергій вступив до загальноосвітньої школи № 41 міста Маріуполя, яку закінчив з відзнакою в 2001 році. Бажання рости і розвиватися привели молоду людину в столицю – він стає студентом Київського національного університету внутрішніх справ за спеціальністю правознавство.

Як і багато студентів столичних вузів, молодий Сергій Шапран змушений був підробляти – соромно сидіти на шиї у батьків, та й набивати власні ґулі набагато корисніше. Але, на відміну від однолітків, він не шукав легких грошей, а відразу вирушив штурмувати юридичні терени. Спочатку як стажер, а потім і як повноцінний співробітник – за два роки студент Сергій Шапран пройшов шлях до директора юридичної компанії Імператор.

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Шапран Сергій Валентинович: завзятість і наполегливість перемелять все

Успіх Броварського алюмінієвого комбінату був вирішений ще в далекому 1984 році. Тоді в сім'ї військовослужбовців в місті Дніпропетровську народився хлопчик – майбутній успішний керівник і підприємець. З дитинства його навчали багато працювати, не відступати перед труднощами і досягати поставлених цілей.

Тож не дивно, що на пропозицію очолити завод-привид Сергій Шапран відповів згодою. І став прикладом нового українського капіталізму – впевненого, живого, який працює, з міжнародними контрактами та високими зарплатами фахівців.

Сергій Валентинович Шапран: шлях в лідери алюмінієвої галузі

2011 рік став для заводу щасливим в буквальному сенсі. Тоді броварчани переживали брак робочих місць, а завод-банкрут був прикладом розрухи, яка панувала в країні. Молодий Сергій Шапран, хоча і викликав інтерес, але особливої ​​віри не вселяв. Підняти з руїн велике підприємство здавалося справою неможливою.

Але Сергій Шапран вміє руйнувати стереотипи. Ставши в 25 років біля керма, він зробив для відновлення Броварського алюмінієвого заводу майже неможливе. Працювати було над чим: голі стіни, залишки обладнання і практично повна відсутність кадрів.

Зараз навіть не віриться, що Броварський алюмінієвий комбінат і той «доходяга» на межі знищення -–одне й те ж підприємство. Але тепер ніхто не сумнівається в управлінських здібностях молодого бізнесмена Сергія Шапрана.

За роки роботи Сергій Валентинович показав все, чого його навчили батьки: своє вміння працювати, приймати виклики та доводити розпочате до кінця. Був зібраний штат кращих фахівців, закуплено новітнє обладнання, відреставровані цехи і впроваджені нові технології. Результат – у реальності.

Сергій Шапран: коли неможливе-можливо

Зараз БРАЗ – частина великої міжнародної корпорації ALUMETA GROUP – сучасного міжнародного промислово-інвестиційного холдингу. Особливість підприємства – замкнутий цикл виробництва від переробки до випуску і продажу алюмінієвої продукції.

Успіх – питання суб'єктивне, але цифри не брешуть. Красномовно про досягнення заводу каже суха статистика. Броварський завод зараз – це:

контракти з 30 країнами світу;

більше 20000 видів продукції;

22000 тонн готових деталей з алюмінію щорічно, виготовлених за міжнародними стандартами;

режим роботи 24/7;

5 виробничих цехів;

ливарне та екструзійне виробництво;

власна лабораторія;

лінія упаковки готової продукції.

Завод по праву займає перше місце в Україні по експорту алюмінію. Крім всього іншого, колектив налічує понад 800 співробітників – з високою кваліфікацією і дуже гарною оплатою. А значить, і податковими відрахуваннями в бюджет.

І це – реальне досягнення ефективної команди менеджерів. Навіть в складних умовах пандемії 2020-2021 року завод вистояв, не зупинив виробництво і контрактні постачання. Більш того, обсяги навіть зросли, а робочі місця збереглися повністю без урізання зарплат і позапланових відпусток без збереження заробітної плати. Тому якщо вас запитають, в чому секрет успіху – можете відповідати сміливо – в наполегливій роботі та грамотному управлінні.