Шантажировали политиков и чиновников: полиция разоблачила преступную группу

Сотрудники Национальной полиции разоблачили злоумышленников, которые публиковали в Интернете провокационные и недостоверные новости о должностных лицах, политиках, бизнесменах и их родственниках, а за их удаление требовали деньги.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД .

Сообщается, что злоумышленники публиковали на 13 подконтрольных сайтах новости, которые "вредили деловой репутации" потерпевших.

За удаление информации, злоумышленники требовали перевести на их электронные кошельки деньги в криптовалюте.

"Распространение такой информации осуществлялось, пока лицо не обратится с просьбой об удалении новостей с сайта. Для обратной связи злоумышленники оставляли электронную почту. В ответе фигуранты требовали деньги в криптовалюте и предоставляли инструкции для их пересчета на электронные кошельки", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители установили четырех пострадавших, которые перечислили участникам группировки от 150 тысяч до 200 тысяч гривен.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) и ч. 2 ст. 182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины. Участникам группировки может грозить до двенадцати лет лишения свободы конфискацией имущества. Продолжаются следственные действия.