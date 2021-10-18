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Шантаж продолжается: Оператор ГТС отреагировал на отказ "Газпрома" бронировать допмощности

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Киев, Понедельник 18 октября 2021 17:11
Шантаж продолжается: Оператор ГТС отреагировал на отказ "Газпрома" бронировать допмощности Фото: генеральный директор Оператора ГТС Сергей Макогон (tsoua com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российский "Газпром" в очередной раз отказался бронировать дополнительные мощности украинской ГТС для поставок газа в Европу. Таким образом Россия продолжает шантаж европейских потребителей, намекая на необходимость запуска "Северного потока-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора Оператора ГТС Сергея Макогона.

"На сегодняшних ежемесячных торгах на ноябрь 2021 года дополнительные мощности для транзита природного газа территорией Украины из РФ в ЕС снова не зарезервированы", - написал глава компании.

Макогон отметил, что вопреки заявлениям российского руководства, Москва не стремится увеличивать поставки газа в Европу. По его словам, в настоящее время наблюдается противоположная динамика - сокращение транзита через Украину.

"Заявки "Газпрома" на заполнение "Северного потока-2" - прямой намек на то, что Европа может получить дополнительные объемы только через СП-2. Шантаж продолжается", - добавил топ-менеджер.

Напомним, ранее Макогон отметил сокращение объемов со стороны "Газпрома" прокачки через Украину. По его словам, в этом году российский монополист трижды снижал объемы транзита.

Отметим, президент России Владимир Путин заявлял, что Москва в этом году превысит обязательства по транзиту газа через Украину.

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