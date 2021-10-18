Шантаж триває: Оператор ГТС відреагував на відмову "Газпрому" допмощності
Російський "Газпром" в черговий раз відмовився бронювати додаткові потужності української ГТС для постачання газу в Європу. Таким чином Росія продовжує шантаж європейських споживачів, натякаючи на необхідність запуску "Північного потоку-2".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора Оператора ГТС Сергія Макогона.
"На сьогоднішніх щомісячних торгах на листопад 2021 року додаткові потужності для транзиту природного газу територією України з РФ в ЄС знову не зарезервовані", - написав глава компанії.
Макогон зазначив, що всупереч заявам російського керівництва, Москва не прагне збільшувати постачання газу до Європи. За його словами, в цей час спостерігається протилежна Динаміка - скорочення транзиту через Україну.
"Заявки" Газпрому "на заповнення "Північного потоку-2" - прямий натяк на те, що Європа може отримати додаткові обсяги тільки через ПП-2. Шантаж триває",- додав топменеджер.
Нагадаємо, раніше Макогон відзначив скорочення обсягів з боку "Газпрому" прокачування через Україну. За його словами, цього року російський монополіст тричі знижував обсяги транзиту.
Зазначимо, президент Росії Володимир Путін заявляв, що Москва цього року перевищить зобов'язання транзиту газу через Україну.