Шансы на жизнь зависят от вакцинации: Ляшко о риске смертности в Украине

В стране риск смертности среди непривитых от коронавируса людей в 10 раз выше чем у тех, кто прошел полный курс вакцинации. Только за четвертый квартал прошлого года, почти 95% от всех погибших - были не защищены от заболевания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

По словам Ляшко, в соответствии с открытыми данными, в Швейцарии коронавирус приводит к смерти невакцинированных почти в 22 раза чаще, чем тех, кто полностью вакцинирован. Между тем в США - от 5 до 7 раз, а во Франции - в 8 раз.

"Относительно данных в Украине, то риск смертности среди невакцинированного населения больше, чем у полностью вакцинированного, в 10 раз. За четвертый квартал 2021 года почти 95% умерших были не вакцинированы", - заявил Ляшко.

Согласно данным электронной системы здравоохранения, по состоянию на конец декабря 2021 года, доля госпитализированных пациентов, прошедших полный курс прививки составляет лишь 11,7% среди всех случаев.

"Риск госпитализации среди невакцинированного населения больше в 4,3 раза, чем у полностью вакцинированного", - добавляет министр.

В то же время сегодня худшие показатели смертности наблюдаются именно среди населения старше 60 лет.