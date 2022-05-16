Есть все шансы сделать контрнаступление в Херсонской области победным, - Грабский

У Вооруженных сил Украины есть возможность перейти в контрнаступление в Херсонской области. Однако для этого необходимо выполнять те же требования, которые есть во всех правилах военного искусства.

"Мы должны иметь преимущество над противником, мы должны перехватить оперативную и тактическую инициативу. Мы должны быть прикрыты с воздуха, потому что нам приходится действовать против группировки врага, у которого "непотопляемый авианосец" под названием Крым и неограниченные возможности по поставке и обеспечению этого "авианосца". У нас есть надежные плацдармы на левом берегу Днепра", - заявил военный эксперт.

По его словам, ВСУ также должны выполнить промежуточное задание - уничтожить противника на правобережье и удержать переправы через Днепр на территории Херсонской области.

"Для нас важно, чтобы эта операция была тщательно подготовлена ​​с гарантией победы. Мы имеем все шансы сделать ее такой, но для этого нужно время, сосредоточенность и соответствующий уровень координации, взаимодействия и способности", - подчеркнул Грабский.