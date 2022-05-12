Оккупанты могут возобновить наступление для захвата всей Херсонской области, - аналитики ISW

В ближайшие дни российские военные могут снова попытаться возобновить наступление, чтобы захватить всю Херсонскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт исследования войны (ISW) .

Российские силы пытаются укрепить свои позиции на западе Херсонской области. Они хотят захватить село Брускинское и пгт Великая Александровка, чтобы улучшить свое тактическое положение на юге.

Данные населенные пункты находятся у возле границы Николаевской области и, вероятно, позволят российской армии вести наступательные действия в направлении Николаева.

Аналитики ISW считают, что Россия скорее всего создает условия для присоединения оккупированных украинских территорий к РФ, а не создания псевдореспублик.

Эксперты также отметили, что вдоль южной оси и в Донецкой и Луганской областях российские силы остаются в тупике.

ВСУ продвинулись дальше к северо-востоку от Харькова. При этом украинское контрнаступление к северу от Харькова заставило оккупантов перейти к обороне, что уменьшило обстрелы города.

Российские военные пытались оцепить украинские позиции в районе Северодонецк-Рубежное-Лисичанск, но никаких подтвержденных продвижений не было. Ожесточенные бои происходили в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Белогоровке, Воеводовке, Нижнем, Тошковце и Ореховом.

Оккупанты могут начать наступление на Бахмут после захвата Попасной, чтобы обеспечить доступ к шоссе на севере к Славянску.