Шанси Трампа знижуються? Лауреата Нобелівської премії миру обрали до угоди щодо Гази

Норвезький Нобелівський комітет, який присуджує престижну премію миру, вибрав лауреата до укладення угоди між Ізраїлем і ХАМАС.
Про це заявив прес-секретар Норвезького Нобелівського інституту Ерік Аасхайм, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
"Останнє засідання Нобелівського комітету відбулося в понеділок (6 жовтня - ред.)", - розповів Аасхайм.
За його словами, 6 жовтня було "внесено останні штрихи", але точна дата, коли Нобелівський комітет ухвалює своє рішення, ніколи не розкривається.
Він пояснив, що до оголошення імені лауреата в п'ятницю об 11:00 за київським часом (09:00 за Гринвічем) жодних додаткових засідань комітету не заплановано.
"Цього року буде лауреат", - запевнив Аасгайм, відкинувши чутки про те, що Нобелівський комітет може утриматися від присудження премії через геополітичну ситуацію.
Варто зауважити, що Нобелівський комітет, який складається з п'яти членів, зазвичай ухвалює рішення за кілька днів або навіть тижнів до офіційного оголошення і збирається востаннє напередодні офіційного оголошення.
Трамп неодноразово заявляв про те, що йому "вдалося завершити сім воєн" і він заслуговує на Нобелівську премію миру.
Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп представив свій мирний план щодо Сектора Гази. Він складається з 20 пунктів.
Трамп презентував план під час візиту прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху до Вашингтона. Глава ізраїльського уряду підтримав таку ініціативу.
Зі свого боку бойовики ХАМАС дали свою відповідь тільки через кілька днів, але також погодилися з деякими пунктами плану.
У ніч на 9 жовтня Трамп розповів, що Ізраїль і ХАМАС уже підписали перший етап мирного плану.
