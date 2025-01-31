Шанси на швидке закінчення активних бойових дій не перевищують 15%, - звіт НБУ

"Водночас є ймовірність того, що зусилля міжнародної спільноти, спрямовані на досягнення домовленостей щодо справедливого та тривалого миру для України реалізуються в близькій перспективі", - додали в НБУ.

НБУ не дає прогнозів щодо тривалості війни, але оцінює ризики для економіки.



bank.gov.ua

Центробанк оцінює як низьку ймовірність швидкої реалізації масштабного плану відбудови України (менше 15%). Така ж вирогідність швидкого відновлення пошкодженої інфраструктури та пришвидшення євроінтеграційних процесів.

Натомість як висока (25-50%) оцінюється ймовірність таких процесів:

Посилення геополітичної поляризації країн і, відповідно, фрагментації світової торгівлі,

Ескалація бойових дій, подальші руйнування виробничих потужностей,

Більший дефіцит е/е через подальші пошкодження енергетичної інфраструктури,

Виникнення додаткових бюджетних потреб.

"НБУ припускає поступову нормалізацію умов функціонування економіки на прогнозному горизонті, проте ключовим ризиком прогнозу залишається перебіг повномасштабної війни", - йдеться в Інфляційному звіті.

Як зазначається в документі, інтенсивність і масштаб війни та пов’язані з цим втрати економічного потенціалу обмежують можливості швидкого відновлення економіки й одночасно ускладнюють завдання з наближення інфляції до цілі.

З тривалістю та характером війни пов’язаний основний ризик прогнозу щодо можливості повернення економіки до нормальних умов функціонування на прогнозному горизонті. Воєнні ризики для України зберігаються на тлі геополітичної напруженості у світі, додали в НБУ.