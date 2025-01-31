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Шанси на швидке закінчення активних бойових дій не перевищують 15%, - звіт НБУ

Фото: ймовірність швидкого завершення активних бойових дій в Україні оцінили у 15% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Швидше закінчення активних бойових дій в Україні малоймовірно та оцінюється менш ніж у 15%. Натомість існують високі ризики ескалація бойових дій, подальшого руйнування виробничих потужностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (січень 2025 року).

"Водночас є ймовірність того, що зусилля міжнародної спільноти, спрямовані на досягнення домовленостей щодо справедливого та тривалого миру для України реалізуються в близькій перспективі", - додали в НБУ.

НБУ не дає прогнозів щодо тривалості війни, але оцінює ризики для економіки.

bank.gov.ua

Центробанк оцінює як низьку ймовірність швидкої реалізації масштабного плану відбудови України (менше 15%). Така ж вирогідність швидкого відновлення пошкодженої інфраструктури та пришвидшення євроінтеграційних процесів.

Натомість як висока (25-50%) оцінюється ймовірність таких процесів:

  • Посилення геополітичної поляризації країн і, відповідно, фрагментації світової торгівлі,
  • Ескалація бойових дій, подальші руйнування виробничих потужностей,
  • Більший дефіцит е/е через подальші пошкодження енергетичної інфраструктури,
  • Виникнення додаткових бюджетних потреб.

"НБУ припускає поступову нормалізацію умов функціонування економіки на прогнозному горизонті, проте ключовим ризиком прогнозу залишається перебіг повномасштабної війни", - йдеться в Інфляційному звіті.

Як зазначається в документі, інтенсивність і масштаб війни та пов’язані з цим втрати економічного потенціалу обмежують можливості швидкого відновлення економіки й одночасно ускладнюють завдання з наближення інфляції до цілі.

З тривалістю та характером війни пов’язаний основний ризик прогнозу щодо можливості повернення економіки до нормальних умов функціонування на прогнозному горизонті. Воєнні ризики для України зберігаються на тлі геополітичної напруженості у світі, додали в НБУ.

 

Нагадаємо, у грудні 2025 року МВФ оновив базовий сценарій, згідно з яким війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року. Цей сценарій передбачає уповільнення зростання економіки України у 2025 році до 2,5-3,5% і прискорення зростання до 5,3% у 2026 році.

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