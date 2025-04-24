Шанс для Путіна: у США обговорюють відновлення "Північного потоку-2", - ЗМІ

Імовірне скасування санкцій, запроваджених проти "Північного потоку-2", як одного з ключових російських газопроводів до Європи, означало б різкий злам у політиці США, започаткованій під час першого президентського терміну Дональда Трампа. Президент Джо Байден скасував частину обмежень у 2021 році, але поновив їх після початку повномасштабної агресії Росії проти України у 2022-му.

Відновлення роботи газопроводу стало б можливою економічною вигодою для Росії, однак лише за умов, що ЄС погодиться знову імпортувати російський газ, що наразі малоймовірно через енергетичну стратегію Брюсселя щодо скорочення залежності від РФ. Водночас такий крок розцінювався б як істотна дипломатична поступка з боку США.

За даними джерел видання, ідею скасування санкцій активно просував спеціальний посланник Білого дому Стів Віткофф. За даними джерел, він доручив своїй команді підготувати перелік всіх енергетичних обмежень щодо РФ. Віткофф підтримує тісні особисті контакти з президентом Росії Володимиром Путіним.

Одна з гілок газопроводу "Північний потік-2" залишається технічно справною попри пошкодження у 2022 році. США також наклали санкції на інший російський енергетичний проєкт - "Арктика-2 СПГ", потенційна потужність якого становить понад 13 млн тонн скрапленого газу на рік.

Попри внутрішні дебати в адміністрації, ініціативу Віткоффа не підтримують держсекретар Марко Рубіо та міністр внутрішніх справ Даг Бургум, які вважають, що повернення російського газу на європейський ринок загрожує американським виробникам скрапленого природного газу (СПГ). За оцінками аналітиків, це суттєво знизить конкурентоспроможність американського скрапленого газу на глобальному ринку.

До лобістів, які просувають ідею зняття санкцій, належить також американський інвестор Стівен Лінч, відомий придбанням російських енергетичних активів. Паралельно з ним над перезапуском трубопроводу за підтримки США працює Маттіас Варніг, близький поплічник Путіна, який перебуває під санкціями.

Білий дім, Держдепартамент та інші офіційні структури поки що утримуються від публічних коментарів з цього питання.