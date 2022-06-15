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Шанс на купівлю житла. Що пропонують забудовники після 110 днів війни

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Середа 15 червня 2022 14:50
Шанс на купівлю житла. Що пропонують забудовники після 110 днів війни Українські забудовники відновлюють будівництво та продаж житла. Фото: ЛУН
Автор: Леся Панченко

За понад 100 днів війни ціни у доларах на новобудови Києва та Одеси повернулись до довоєнного рівня, а у Львові – зросли в усіх класах будівництв.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на аналітику ЛУН.

Все більше забудовників сповіщають про відкриття відділів продажів та, що важливо – про продовження будівництва.

Шанс на купівлю житла. Що пропонують забудовники після 110 днів війни

Середня ціна квадратного метра в новобудовах по країні станом на травень 2022 року. Фото: ЛУН

Київ та київська область

На третьому тижні червня середня ціна за квадратний метр повернулась до лютневої. Це пов’язано з двома факторами.

По-перше, 83 об’єкти відновили діяльність (на противагу 57 у травні), тому сьогодні середня ціна точніше зображає ситуацію на ринку.

По-друге, спостерігається різні підходи до формування ціни у забудовників:

  • 60% новобудов столиці не змінили ціни у долара з лютого
  • 30% – підвищили
  • 10% – знизили вартість метру у власних будинках

Це привело середню ціну до рівня лютневої – 1270 доларів за кв. метр.

Шанс на купівлю житла. Що пропонують забудовники після 110 днів війни

Динаміка середньої ціни квадратного метра в новобудовах Києва протягом року, починаючи з червня 2021-го. Фото: ЛУН

Аналіз в розрізі різних класів демонструє, що економ- та комфорт-класи повернулись до лютневих цін, бізнес-клас трохи впав у ціні. По преміум-класу, який відновлюється повільніше за всіх, даних для аналізу ще недостатньо.

Львівська область

Віддалена від зон бойових дій західна частина країни демонструє повернення до будівництва на понад 80-90% об’єктів.

Середня ціна за метр новобудов у Львові на сьогодні зросла на 90 доларів в порівнянні з лютневою. Підвищення спостерігається по всім класам житла.

Шанс на купівлю житла. Що пропонують забудовники після 110 днів війни

Динаміка середньої ціни квадратного метра в новобудовах Львова протягом року, починаючи з червня 2021-го. Фото: ЛУН

Одеська область

Серед усіх південних областей відновлення будівництва найбільш динамічне саме в Одеській області.

Зміна вартості у кожному з класів також сигналізує, що забудовники намагаються знайти оптимальну ціну за сьогоднішніх умов.

Шанс на купівлю житла. Що пропонують забудовники після 110 днів війни

Динаміка середньої ціни квадратного метра в новобудовах Одеси протягом року, починаючи з червня 2021-го. Фото: ЛУН

За словами директора з маркетингу ЛУН Дениса Суділковського: "Ринок новобудов зараз однозначно на стороні споживача і подальший пошук балансу між попитом і пропозицією триватиме ще деякий час. На практиці це означає, що відкрилось вікно можливостей спеціальних умов, акцій та індивідуальних пропозицій для потенційних інвесторів від забудовників".

Раніше ми розповідали, чи чекати в Україні та Києві на дефіцит нового житла.

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