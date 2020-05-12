В Шанхае возобновил работу Disneyland

Парк развлечений Disneyland в Шанхае 11 мая возобновил свою работу после трехмесячного перерыва из-за пандемии. Об этом сообщает The New York Times.

Впрочем, правительство установило ограниченную пропускную способность в парке до 24 тыс. человек в сутки и сократило количество проданных билетов. Также все посетители обязаны соблюдать меры санитарного контроля, сохранять дистанцию минимум 1 м при нахождении на территории парка и носить защитные маски.

"В понедельник один из 14 закрытых тематических парков Walt Disney company, Shanghai Disneyland, снова открылся для посетителей на ограниченной основе", - пишут в издании.

Напомним, 24 января руководство парка развлечений Disneyland в Шанхае объявило о закрытии комплекса в связи с опасностью распространения коронавируса.

Как сообщало РБК-Украина, на северо-востоке Китая зафиксировали локальный очаг коронавируса среди жителей провинции Цзилинь.

При этом 6 мая в Ухане объявили о возобновлении учебного процесса в школах. За парты возвращаются только ученики старших классов, которые должны подготовиться к предстоящим экзаменам. Таких школьников в городе насчитывается 57 тысяч.