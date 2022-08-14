В Шанхае школьники и студенты будут сдавать тест на Covid-19 ежедневно
Все учителя и школьники старших классов учебных заведений Шанхая будут сдавать тесты на коронавирус каждый день по окончании учебы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В Шанхае с 1 сентября вновь откроются все начальные и средние школы, детские сады и ясли после нескольких месяцев закрытия из-за карантина COVID-19. Но в качестве обязательного требования принята норма, согласно которой все ученики и преподаватели должны будут сдавать тест на коронавирус перед тем, как уйти домой.
Муниципалитет Шанхая ранее продлил требования еженедельного тестирования на COVID-19 для всего работающего населения, а также продолжил программу бесплатного тестирования до конца сентября, чтобы контролировать уровень заражения в регионе.
Ранее мы писали, что северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил о "победе" в борьбе с коронавирусом и приказал отменить максимальные противоэпидемические меры, введенные в мае.
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