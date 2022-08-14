В Шанхае школьники и студенты будут сдавать тест на Covid-19 ежедневно

Все учителя и школьники старших классов учебных заведений Шанхая будут сдавать тесты на коронавирус каждый день по окончании учебы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В Шанхае с 1 сентября вновь откроются все начальные и средние школы, детские сады и ясли после нескольких месяцев закрытия из-за карантина COVID-19. Но в качестве обязательного требования принята норма, согласно которой все ученики и преподаватели должны будут сдавать тест на коронавирус перед тем, как уйти домой.

Муниципалитет Шанхая ранее продлил требования еженедельного тестирования на COVID-19 для всего работающего населения, а также продолжил программу бесплатного тестирования до конца сентября, чтобы контролировать уровень заражения в регионе.