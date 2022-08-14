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У Шанхаї школярі та студенти складатимуть тест на Covid-19 щодня

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Шанхай, Неділя 14 серпня 2022 08:08
У Шанхаї школярі та студенти складатимуть тест на Covid-19 щодня Фото: у Шанхаї зобов'язали школярів здавати тест на Covid-19 щодня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Всі вчителі та школярі старших класів навчальних закладів Шанхаю складатимуть тести на коронавірус щодня після закінчення навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Шанхаї з 1 вересня знову відкриються всі початкові і середні школи, дитячі садки та ясла після декількох місяців закриття через карантин COVID-19. Але в якості обов'язкової вимоги прийнята норма, згідно з якою всі учні та викладачі повинні будуть здавати тест на коронавірус перед тим, як піти додому.

Муніципалітет Шанхаю раніше продовжив вимоги щотижневого тестування на COVID-19 для всього працюючого населення, а також продовжив програму безплатного тестування до кінця вересня, щоб контролювати рівень зараження в регіоні.

Раніше ми писали, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин оголосив про "перемогу" в боротьбі з коронавірусом і наказав скасувати максимальні протиепідемічні заходи, введені в травні.

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