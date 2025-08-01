Шампанське зі "сюрпризом": 10 ознак, що у вас алергія на ігристе

Навіть келих шампанського може спричинити неприємні наслідки - від легкого почервоніння шкіри до серйозних реакцій. Деякі люди мають алергію на цей ігристий напій, і часто навіть не підозрюють про це.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Live strong .

Алергія на шампанське

Шампанське виготовляється переважно з винограду, але в процесі виробництва використовуються й інші інгредієнти. Будь-який з цих інгредієнтів потенційно може бути причиною алергії або непереносимості.

Потенційні алергени в шампанському включають:

виноград

ферменти

дріжджі

сульфіти

таніни

гістаміни

Симптоми алергії

Якщо у вас виникають реакції після вживання шампанського, то можливо у вас алергія на напій. До тривожних ознак відносять:

шкірні симптоми - кропив'янка, набряк або свербіж

респіраторні симптоми - кашель або задишка

шлунково-кишкові проблеми - біль у животі, блювота або діарея

запаморочення

анафілаксія - небезпечна для життя алергічна реакція, яка може спричинити утруднене дихання або низький кров'яний тиск

почервоніння обличчя

закладений ніс

нудота

блювота

діарея

Зазвичай симптоми виникають протягом трьох годин після вживання.

Шампанське та інші харчові алергії можуть потенційно спричинити анафілаксію - реакцію, що загрожує життю та потребує негайної медичної допомоги.

Зазвичай це відбувається протягом 30 хвилин після вживання алергену та викликає численні симптоми. Попереджувальні ознаки включають: