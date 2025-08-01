Шампанське зі "сюрпризом": 10 ознак, що у вас алергія на ігристе
Навіть келих шампанського може спричинити неприємні наслідки - від легкого почервоніння шкіри до серйозних реакцій. Деякі люди мають алергію на цей ігристий напій, і часто навіть не підозрюють про це.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Live strong.
Алергія на шампанське
Шампанське виготовляється переважно з винограду, але в процесі виробництва використовуються й інші інгредієнти. Будь-який з цих інгредієнтів потенційно може бути причиною алергії або непереносимості.
Потенційні алергени в шампанському включають:
- виноград
- ферменти
- дріжджі
- сульфіти
- таніни
- гістаміни
Симптоми алергії
Якщо у вас виникають реакції після вживання шампанського, то можливо у вас алергія на напій. До тривожних ознак відносять:
- шкірні симптоми - кропив'янка, набряк або свербіж
- респіраторні симптоми - кашель або задишка
- шлунково-кишкові проблеми - біль у животі, блювота або діарея
- запаморочення
- анафілаксія - небезпечна для життя алергічна реакція, яка може спричинити утруднене дихання або низький кров'яний тиск
- почервоніння обличчя
- закладений ніс
- нудота
- блювота
- діарея
Зазвичай симптоми виникають протягом трьох годин після вживання.
Шампанське та інші харчові алергії можуть потенційно спричинити анафілаксію - реакцію, що загрожує життю та потребує негайної медичної допомоги.
Зазвичай це відбувається протягом 30 хвилин після вживання алергену та викликає численні симптоми. Попереджувальні ознаки включають:
- стиснення в грудях
- кашель
- діарея
- бліда або дуже червона шкіра
- непритомність
- червоний висип або пухирі
- спазми у шлунку
- набряк горла
- проблеми з диханням або ковтанням
- блювання
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