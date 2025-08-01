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Шампанське зі "сюрпризом": 10 ознак, що у вас алергія на ігристе

П'ятниця 01 серпня 2025 15:23
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Шампанське зі "сюрпризом": 10 ознак, що у вас алергія на ігристе Ознаки алергії на шампанське, які не можна ігнорувати (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Навіть келих шампанського може спричинити неприємні наслідки - від легкого почервоніння шкіри до серйозних реакцій. Деякі люди мають алергію на цей ігристий напій, і часто навіть не підозрюють про це.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Live strong.

Алергія на шампанське

Шампанське виготовляється переважно з винограду, але в процесі виробництва використовуються й інші інгредієнти. Будь-який з цих інгредієнтів потенційно може бути причиною алергії або непереносимості.

Потенційні алергени в шампанському включають:

  • виноград
  • ферменти
  • дріжджі
  • сульфіти
  • таніни
  • гістаміни

Симптоми алергії

Якщо у вас виникають реакції після вживання шампанського, то можливо у вас алергія на напій. До тривожних ознак відносять:

  • шкірні симптоми - кропив'янка, набряк або свербіж
  • респіраторні симптоми - кашель або задишка
  • шлунково-кишкові проблеми - біль у животі, блювота або діарея
  • запаморочення
  • анафілаксія - небезпечна для життя алергічна реакція, яка може спричинити утруднене дихання або низький кров'яний тиск
  • почервоніння обличчя
  • закладений ніс
  • нудота
  • блювота
  • діарея

Зазвичай симптоми виникають протягом трьох годин після вживання.

Шампанське та інші харчові алергії можуть потенційно спричинити анафілаксію - реакцію, що загрожує життю та потребує негайної медичної допомоги.

Зазвичай це відбувається протягом 30 хвилин після вживання алергену та викликає численні симптоми. Попереджувальні ознаки включають:

  • стиснення в грудях
  • кашель
  • діарея
  • бліда або дуже червона шкіра
  • непритомність
  • червоний висип або пухирі
  • спазми у шлунку
  • набряк горла
  • проблеми з диханням або ковтанням
  • блювання

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Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

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